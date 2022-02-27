Вирджил ван Дейк: «Плакал, когда мы выиграли ЛЧ и АПЛ. Эти моменты нельзя воспринимать как должное»

Вирджил ван Дейк подвел промежуточные итоги своей карьеры.

«Мне нечего доказывать. Не потому, что я чувствую, что стал лучшей версией себя. В большей степени потому, что знаю, что могу стать лучше. Я хочу просто выйти на поле, показать лучший футбол в составе этого прекрасного клуба и отдать все силы, пытаясь выигрывать трофеи, бороться и добиваться успеха.

Каждый день я тренируюсь не для того, чтобы выходить на поле и проигрывать. Я стараюсь побеждать и быть успешным с и сборной. Ради этого я готов отдать все силы. Если сработает, я буду гордиться и плакать от счастья. Такое случалось со мной в чемпионов, потому что эти моменты нельзя воспринимать как должное. Еще я плакал, когда мы выиграли .

Когда ты ребенок и смотришь эти турниры, то мечтаешь о них. Ты хочешь сыграть в этих лигах, но я никогда не думал, что смогу поднять эти трофеи или быть капитаном сборной. Но это так, и я наслаждаюсь этим. Я отдаю все силы.

Если это принесет трофеи в конце сезона, то это сделает счастливыми меня, семью, фанатов, клуб и команду. Если нет, я все равно буду счастлив и доволен жизнью.

Я прошел путь от маленького мальчика, который мечтал стать профессиональным футболистом. Я добился этого, и я счастлив. Я в любом случае буду счастлив. Я благодарен. Я очень рад», – сказал защитник «Ливерпуля».