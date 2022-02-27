Ракицкий и Кузяев вряд ли сыграют с «Рубином». В «Зените» поддерживают Ярослава, речи о расторжении контракта нет

и , вероятно, не сыграют с «Рубином» в 19-м туре .

По данным Bobsoccer.ru, в с пониманием относятся к ситуации, в которой оказался 32-летний украинец. Ракицкого поддерживают. Речи о расторжении контракта пока нет.

Отмечается, что «Зенит» выполняет все финансовые обязятельства перед игроками. Легионеры не поднимают вопрос о возвращении на родину.

Напомним, Ракицкий и Кузяев не играли с «Бетисом» в ответном матче стыков за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Матч между «Зенитом» и состоится завтра, 28 февраля, и начнется в 19:00 по московскому времени.