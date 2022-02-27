Ракицкий и Кузяев вряд ли сыграют с «Рубином». В «Зените» поддерживают Ярослава, речи о расторжении контракта нет

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия травмы Ярослав Ракицкий Далер Кузяев Футбол

Ярослав Ракицкий и Далер Кузяев, вероятно, не сыграют с «Рубином» в 19-м туре РПЛ.

По данным Bobsoccer.ru, в «Зените» с пониманием относятся к ситуации, в которой оказался 32-летний украинец. Ракицкого поддерживают. Речи о расторжении контракта пока нет.

Отмечается, что «Зенит» выполняет все финансовые обязятельства перед игроками. Легионеры не поднимают вопрос о возвращении на родину.

Напомним, Ракицкий и Кузяев не играли с «Бетисом» в ответном матче стыков за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Матч между «Зенитом» и «Рубином» состоится завтра, 28 февраля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные