Ловрен пропустит ответный матч с «Бетисом», Ракицкий готов сыграть, участие Караваева под вопросом

Сергей Семак рассказал о травмах в «Зените» перед ответным матчем Лиги Европы с «Бетисом».

– В каком состоянии Ракицкий и Караваев?

– Ракицкий готов. Участие Караваева под вопросом, у него есть небольшие проблемы. Скорее всего, оба будут готовы.

– После первого матча вы сказали, что в перерыве были нужны изменения, чтобы не пропустить еще три. Как это коррелирует с тем, что «Бетис» создал не так много моментов?

– Корреляция как раз просматривается между тем, сколько мы пропустили в первом и во втором тайме. В первом тайме мы неубедительно смотрелись в обороне, допускали много ошибок. Во втором тайме перестроились, во втором тайме сыграли надежнее.

– Кто еще не сможет сыграть?

– Ловрен продолжает восстанавливаться, Алип не заявлен. Сегодня проверим Караваева. Крицюк начал тренироваться, сейчас полетел на диагностику к оперирующему доктору.

– У «Бетиса» впереди матч с «Севильей». Может это как-то повлиять на матч против «Зенита»?

– Сложно сказать. Конечно, подсознательно мысль про следующий матч у игроков будет, учитывая, что они выиграли первую игру у нас. Но никто не знает, как будет складываться. Любая команда, играя у себя дома при таком количестве болельщиков, будет отдавать все силы для победы.

Пеллегрини хорошо ротирует состав, очень опытный состав. Даже в матче с «Вильярреалом» они владели преимуществом.

Шансы у нас есть, у них, естественно, больше. Но главное, что шансы у нас есть. Будем пытаться сыграть как можно лучше, а результат – следствие игры.

– Почти наверняка завтра сыграет кто-то из пары Фекир – Каналес? Как это повлияет на игру «Бетиса», кроме повышения общего качества?

– Прежде всего они влияют как раз на качество. Каналес и Фекир – важные игроки в атаке с хорошим ударом и дриблингом. Присутствие таких игроков прибавляет нестандартных действий, ударов, передач, повышает смотрибельность команды, – сказал Семак.