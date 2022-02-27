Юран о 0:3: «Легко «Динамо» не было. Игроки «Химок» – большие молодцы»

Главный тренер «Химок» подвел итоги матча с (0:3).

— Результатом я недоволен, но на это есть объективные причины. Матч разделился на две части. То, что было до удаления, мне понравилось, я доволен отношением команды к игре. Увидел, что и хотел – это желание решать задачу.

До удаления была дисциплина, мы ждали свой шанс. Все, что мы и хотели увидеть. Хорошие моменты имели при счете 0:0. К сожалению, допустили ошибку, когда забивал Смолов. Мы ее разберем. Но этого не должно было случиться. Если бы сыграли правильно, не получилось бы быстрой атаки.

Потом удаление — сложно играть против «Динамо» в меньшинстве. В такие моменты структура игры ломается. Ребята в любом случае старались, добегали, не бросили играть. В концовке пропустили два мяча.

Если подводить итог, мы играли с соперником, который борется за чемпионство. Думаю, легко «Динамо» не было. Я поблагодарил ребят, они большие молодцы. Парни показали в игре то, о чем мы с ними разговаривали.

— С чем связан уход Мамаева с поля? Он не дождался замены.

— Похоже на микроповреждение мышцы задней поверхности бедра. Павел думает так же. Завтра ему сделают УЗИ.

— Насколько хорошо вам удалось изучить команду за три дня?

— Невозможно изучить команду за три дня, это нереально. Со многими ребятами я уже был знаком лично, с кем-то пересекался. С каждым успел пообщаться, в том числе и с иностранцами. Тем не менее нужно больше времени, чтобы наладить взаимопонимание с командой. В целом я остался доволен увиденным. Думал, что будет немного хуже.

— Как оцените физическое состояние Жиркова?

— Юра не просил замену. У нас есть договоренность с Юрой, с Глушаковым, с Мамаевым. Они прошли серьезную школу, большие клубы, и сборные, поэтому адекватно оценивают свое состояние. Во время матча видим, насколько их хватает. Юру сегодня поменяли, потому что хотели поберечь к игре с «Локомотивом». Естественно, после второго пропущенного, играя в меньшинстве, не хотелось оставлять его на поле во избежание возможных мышечных повреждений.

— Остались ли вы довольны судейством?

— Сложно сказать, когда в матче нам показали две красные карточки. Это, наверное, все-таки прерогатива того, кто возглавляет судейство. Наше дело – тренировать команду. Критиковать судейство – не тренерское дело.

Я посмотрел эпизоды с красными, в первом случае, возможно, наш футболист не успел. Во втором – не знаю. Арбитр изначально принял другое решение, хотя был рядом с эпизодом. Однако ВАР показал, что это красная.

В дальнейшем, будем избегать этих моментов. Видно, что умышленной грубости в этих эпизодах не было. Решение принято, хочешь не хочешь, нужно с этим согласиться, – сказал Юран.