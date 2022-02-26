Терюшков об уходе Черевченко из «Химок»: «Давали ему второй шанс, но команда не горела, не бежала»

Роман Терюшков объяснил уход с поста главного тренера «Химок».

Специалист был уволен 22 февраля, вместо него назначен .

– С чем связана смена тренера?

– Команда перестала гореть.

– Вы это поняли только на сборах?

– Игорь Геннадьевич – очень хороший тренер. Он с нами был в очень тяжелое время. Мы сезон-2020/21 закончили на восьмом месте с 45 очками. Мы своих никогда не бросаем и всегда даем второй шанс. Тот сезон был максимально эффективен, позитивен.

Мы занимаем не то место, которые хотели бы сейчас, и, наверное, в этом есть вина тренера. Мы собирались. В ноябре расстались по обоюдному решению с Игорем Геннадьевичем. Со стороны клуба мы поддержали его. Потом дали второй шанс.

Но, к сожалению, на сборах игра с «Крыльями Советов» показала, что команда не бежит, не горит. Нет той эмоции, которую мы хотели бы видеть от тренера. После игры мы обсудили и приняли обоюдное решение.

– После товарищеских матчей можно делать выводы?

– Можно делать выводы. Но это был не товарищеский матч. Это последний матч перед игрой с «Динамо». Честно, я был инициатором привлечения Сергея Николаевича в команду, – отметил член наблюдательного совета «Химок».

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