Федор Смолов: «Рад вернуться в составе «Динамо» на поле, еще и забить. Эмоции самые классные»

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Форвард Федор Смолов рад первому голу за «Динамо» после возвращения в клуб.

Московский клуб разгромил «Химки» (3:0) в 19-м туре чемпионата России, нападающий отметился забитым мячом на 35-й минуте.

«Эмоции самые классные. Очень рад вернуться в составе «Динамо» на поле, еще и забить. Это очень приятно. На матче присутствовали мои родители, думаю, что они тоже рады.

Чемпионат продолжается. Самое важное – что взяли три очка.

Не ожидал такой теплой поддержки от болельщиков, очень приятно, даже немного сентиментальные чувства были. Спасибо им большое!» – сказал Смолов.

35 минут хватило Смолову на первый гол после возвращения в «Динамо». За «Локо» – только один мяч с августа

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