Федор Смолов: «Рад вернуться в составе «Динамо» на поле, еще и забить. Эмоции самые классные»

Форвард Федор Смолов рад первому голу за «Динамо» после возвращения в клуб.

Московский клуб разгромил (3:0) в 19-м туре чемпионата России, нападающий отметился забитым мячом на 35-й минуте.

«Эмоции самые классные. Очень рад вернуться в составе «Динамо» на поле, еще и забить. Это очень приятно. На матче присутствовали мои родители, думаю, что они тоже рады.

Чемпионат продолжается. Самое важное – что взяли три очка.

Не ожидал такой теплой поддержки от болельщиков, очень приятно, даже немного сентиментальные чувства были. Спасибо им большое!» – сказал Смолов.

35 минут хватило Смолову на первый гол после возвращения в «Динамо». За «Локо» – только один мяч с августа