Сын Юрана включен в заявку на первый матч тренера в «Химках». У 24-летнего футболиста ни одной игры в РПЛ

Теги Химки премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Юран Артем Юран Футбол

Сергей Юран включил сына в заявку на первый матч во главе «Химок».

Артем Юран указан среди запасных подмосковного клуба на игру РПЛ с «Динамо». Это первый матч во главе «Химок» для его отца Сергея Юрана.

На сайте «Химок» указано, что 24-летний футболист включен в молодежный состав клуба 25 февраля. На сайте РПЛ указано, что он внесен в заявку «Химок» 22 февраля.

Артем Юран не провел ни одного матча в РПЛ. Ранее футболист выступал за «Зоркий», «Динамо»», «Химки-М», «Ноа» Юрмала и «Ротор 2».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Химки» второй раз за сезон уволили Черевченко и… снова позвали Юрана! И все это перед рестартом РПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные