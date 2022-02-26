Сын Юрана включен в заявку на первый матч тренера в «Химках». У 24-летнего футболиста ни одной игры в РПЛ

включил сына в заявку на первый матч во главе «Химок».

Артем Юран указан среди запасных подмосковного клуба на игру РПЛ с . Это первый матч во главе «Химок» для его отца Сергея Юрана.

На сайте «Химок» указано, что 24-летний футболист включен в молодежный состав клуба 25 февраля. На сайте РПЛ указано, что он внесен в заявку «Химок» 22 февраля.

не провел ни одного матча в РПЛ. Ранее футболист выступал за «Зоркий», «Динамо»», «Химки-М», «Ноа» Юрмала и «Ротор 2».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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