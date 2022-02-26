Индзаги о 0:0 с «Дженоа»: «Горький привкус от такого. «Интер» нанес 20 ударов и не забил. Такой период»

Тренер остался недоволен ничьей с .

дал комментарий после игры Серии А (0:0).

Естественно, такой результат оставляет горький привкус во рту. Мы знали, что могли бы подойти к этому матчу лучше, что «Дженоа» находится в хорошей форме. Они создали нам проблемы в первые 20 минут, но после этого мы, безусловно, заслуживали большего.

«Как и на прошлой неделе с «Сассуоло», мы нанесли 20 ударов по воротам и не забили. Очевидно, нам нужно работать лучше, это просто такой период, но мы не должны терять голову. Я увидел правильную игру, и нам нужно вернуться на победный путь.

«Дженоа» было непросто сломить, но мы 37 раз зашли в штрафную, нанесли 20 ударов, попали в перекладину. Были и другие моменты, которые легко могли реализовать.

Очевидно, того, что мы делаем сейчас, недостаточно для победы в матчах, нам нужно прибавить», – сказал тренер.