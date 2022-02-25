«Несправедливо было не принимать санкции в отношении националистических ублюдков». Захарова о переносе финала ЛЧ

Мария Захарова отреагировала на перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.
«Перенос финала Лиги чемпионов? Несправедливо было не замечать 8 лет измывательств и убийств в центре Европы, не принимать санкции в отношении националистических ублюдков, вводить ограничения против России за поддержку гражданского населения в Донбассе и политического урегулирования», – заявила официальный представитель МИД.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.
Санкции УЕФА: Петербург без финала ЛЧ (примет Париж), «Спартак» сыграет вне России, по сборной ждем решения ФИФА