«Несправедливо было не принимать санкции в отношении националистических ублюдков». Захарова о переносе финала ЛЧ

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Мария Захарова отреагировала на перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

«Перенос финала Лиги чемпионов? Несправедливо было не замечать 8 лет измывательств и убийств в центре Европы, не принимать санкции в отношении националистических ублюдков, вводить ограничения против России за поддержку гражданского населения в Донбассе и политического урегулирования», – заявила официальный представитель МИД.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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