Мария Захарова отреагировала на перенос финала чемпионов из Санкт-Петербурга.

«Перенос финала Лиги чемпионов? Несправедливо было не замечать 8 лет измывательств и убийств в центре Европы, не принимать санкции в отношении националистических ублюдков, вводить ограничения против России за поддержку гражданского населения в Донбассе и политического урегулирования», – заявила официальный представитель МИД.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Санкции УЕФА: Петербург без финала ЛЧ (примет Париж), «Спартак» сыграет вне России, по сборной ждем решения ФИФА