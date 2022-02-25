Песков о переносе финала ЛЧ: «Жаль, что принято такое решение. Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия для праздника футбола»

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Дмитрий Песков прокомментировал перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. 

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина высказался о решении УЕФА перенести финал Лиги чемпионов этого года в Париж из-за ситуации на Украине. 

«Жаль, конечно, что принято такое решение. Вы знаете, что Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия, благоприятные и комфортные условия для проведения этого праздника футбола, но принято так принято», – сказал Песков.
 
На вопрос журналиста, считает ли пресс-секретарь это политизацией спорта, Песков ответил: «Я этого не сказал».

Ранее Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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