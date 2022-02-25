Колосков о переносе финала ЛЧ: «Петербург может рассчитывать на финансовую компенсацию. Организаторы вправе выставить неустойку»

считает, что Санкт-Петербург может получить от УЕФА неустойку.

Почетный президент РФС высказался о решении перенести финал этого года из Санкт-Петербурга в Париж из-за ситуации на Украине. Матч запланирован на 28 мая.



«Петербург может рассчитывать на финансовую компенсацию из-за переноса финала Лиги чемпионов.

Так как это произошло по независящим от российских организаторов обстоятельствам, то они вправе выставить неустойку», – заявил Колосков.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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