Сегодня пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций

Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.
Она пройдет штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало – в 15:00 по московскому времени.
В жеребьевке примут участие 16 команд: 8 обладателей первых мест на групповом этапе Лиги конференций (сеяные) плюс 8 победителей стыковых матчей Лиги конференций (несеяные).
Сеяные: АЗ и «Фейеноорд» (оба – Нидерланды), «Базель» (Швейцария), «Гент» (Бельгия), «Копенгаген» (Дания), ЛАСК (Австрия), «Ренн» (Франция), «Рома» (Италия).
Несеяные: ПСВ и «Витесс» (оба – Нидерланды), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Лестер» (Англия), «Марсель» (Франция), ПАОК (Греция), «Партизан» (Сербия), «Славия» (Чехия).
Представители одной национальной ассоциации в 1/8 финала встретиться не могут. Команды проведут по матчу дома и на выезде. Сеяные команды ответные игры проведут дома.
Первые стыковые матчи запланированы на 10 марта, а ответные игры пройдут неделю спустя. Победители 1/8 финала продолжат борьбу в четвертьфинале.