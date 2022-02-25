Сегодня пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций

Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала .

Она пройдет штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало – в 15:00 по московскому времени.

В жеребьевке примут участие 16 команд: 8 обладателей первых мест на групповом этапе Лиги конференций (сеяные) плюс 8 победителей стыковых матчей Лиги конференций (несеяные).

Сеяные: и (оба – Нидерланды), (Швейцария), «Гент» (Бельгия), «Копенгаген» (Дания), ЛАСК (Австрия), (Франция), (Италия).

Несеяные: и (оба – Нидерланды), «Буде-Глимт» (Норвегия), (Англия), «Марсель» (Франция), (Греция), «Партизан» (Сербия), «Славия» (Чехия).

Представители одной национальной ассоциации в 1/8 финала встретиться не могут. Команды проведут по матчу дома и на выезде. Сеяные команды ответные игры проведут дома.

Первые стыковые матчи запланированы на 10 марта, а ответные игры пройдут неделю спустя. Победители 1/8 финала продолжат борьбу в четвертьфинале.