Хуммельс о вылете «Боруссии» из ЛЕ: «Мы проиграли «Рейнджерс» еще на прошлой неделе в Дортмунде»

рассказал, почему дортмундская вылетела из .

Защитник немецкого клуба поделился мнением после ответного стыкового матча с (2:2) в Глазго за выход в 1/8 финала (первая игра – 2:4).

«Есть несколько причин. В первом тайме мы крепко держали их в узде. Но на второй тайм мы вышли очень плохо. Я допустил ошибку, которая позволила им сравнять счет [2:2]. Мы думали, что матч почти у нас в руках.

Но вообще мы проиграли противостояние не здесь, а еще на прошлой неделе в Дортмунде», – сказал Хуммельс.