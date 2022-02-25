Хуммельс о вылете «Боруссии» из ЛЕ: «Мы проиграли «Рейнджерс» еще на прошлой неделе в Дортмунде»

Матс Хуммельс рассказал, почему дортмундская «Боруссия» вылетела из Лиги Европы.
Защитник немецкого клуба поделился мнением после ответного стыкового матча с «Рейнджерс» (2:2) в Глазго за выход в 1/8 финала (первая игра – 2:4).
«Есть несколько причин. В первом тайме мы крепко держали их в узде. Но на второй тайм мы вышли очень плохо. Я допустил ошибку, которая позволила им сравнять счет [2:2]. Мы думали, что матч почти у нас в руках.
Но вообще мы проиграли противостояние не здесь, а еще на прошлой неделе в Дортмунде», – сказал Хуммельс.