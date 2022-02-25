У Траоре 4 голевых паса в 5 матчах за «Барселону» после возвращения

Вингер Адама Траоре отдал 2 голевые передачи в матче «Барселоны» с «Наполи».
На 8-й минуте игры Лиги Европы испанец ассистировал защитнику Жорди Альбе, на 59-й – форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу.
На 74-й минуте полузащитник был заменен на Усмана Дембеле.
Всего за пять матчей после возвращения в «Барселону» из Англии Траоре отдал 4 результативных паса. Подробно с его показателями можно ознакомиться здесь.
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