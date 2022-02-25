У Траоре 4 голевых паса в 5 матчах за «Барселону» после возвращения

Теги Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА Наполи Жорди Альба Пьер-Эмерик Обамеянг Адама Траоре Усман Дембеле Футбол

Вингер Адама Траоре отдал 2 голевые передачи в матче «Барселоны» с «Наполи».

На 8-й минуте игры Лиги Европы испанец ассистировал защитнику Жорди Альбе, на 59-й – форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

На 74-й минуте полузащитник был заменен на Усмана Дембеле.

Всего за пять матчей после возвращения в «Барселону» из Англии Траоре отдал 4 результативных паса. Подробно с его показателями можно ознакомиться здесь.

Адама Траоре вернулся в «Барсу» накачанным мегадриблером – но с игровыми проблемами. Клуб ничем не рискует

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