У Траоре 4 голевых паса в 5 матчах за «Барселону» после возвращения

Вингер Адама Траоре отдал 2 голевые передачи в матче «Барселоны» с .

На 8-й минуте игры испанец ассистировал защитнику , на 59-й – форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

На 74-й минуте полузащитник был заменен на .

Всего за пять матчей после возвращения в «Барселону» из Англии Траоре отдал 4 результативных паса. Подробно с его показателями можно ознакомиться здесь.

Адама Траоре вернулся в «Барсу» накачанным мегадриблером – но с игровыми проблемами. Клуб ничем не рискует