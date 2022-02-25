«Это не тот «МЮ», который я знаю. Не понимаю, что это за команда». Анри после 1:1 с «Атлетико»

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Тьерри Анри раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» с «Атлетико».

Команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов, матч завершился вничью – 1:1.

«Если посмотреть на игру «МЮ» – это не тот «Юнайтед», который я знаю. Я не понимаю, что это за команда.

Я обычно не критикую футболистов, но с ними работал такой учитель, как Луи ван Гал, потом Жозе Моуринью, которого они называли диктатором, потому что он был слишком вовлечен во все дела.

Затем в клуб пришел Сульшер, который им нравился за то, что в большей степени вел себя как отец и славный парень. Но когда ответственность будет на самих игроках?» – отметил экс-форвард «Арсенала» в эфире CBS Sport.

«Атлетико» выключил атаку «МЮ» и создавал моменты второй волной после стандартов. Рангник попал с заменами, но вопросов по игре очень много

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