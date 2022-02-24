Гендиректор «Динамо» о передаче акций клуба: «Продолжим работать в штатном режиме. Поступательно идем к намеченным целям»

Генеральный директор «Динамо» прокомментировал передачу акций клуба.

ВТБ передал акции одноименному спортивному обществу.

«Переуступка акций клуба Банком ВТБ обществу «Динамо» никак не повлияет ни на нашу текущую, операционную деятельность, ни на решение долгосрочных стратегических задач. Это главное, что нужно четко понимать всем динамовским болельщикам.

Мы работаем и будем продолжать работать в штатном режиме. Для этого созданы все условия. Финансирование, административно-хозяйственная деятельность, контрактные взаимоотношения с футболистами, тренерами, специалистами и сотрудниками – все это сохраняется в необходимом объеме. Мы поступательно идем к намеченным ранее целям», – сообщил Павел Пивоваров.