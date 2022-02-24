Лацио – Наполи 27.02.2022 Серия А, прогноз на футбольный матч

Вниманию любителей итальянского футбола и Серии А в частности предлагается матч «Лацио» и «Наполи»: текущая команда Маурицио Сарри сыграет против той команды, которую он прежде приводил к серебряным медалям чемпионата Италии. Матч состоится 27 февраля на римском Олимпийском стадионе.

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ФК «Лацио»

С каким же настроением будут подходить «орлы» к этому матчу? На момент данной публикации еще не сыгран ответный матч Лиги чемпионов против «Порту»: в первом матче команда Маурицио Сарри проиграла 1:2, и если команде не удастся спастись в ответной встрече, то это может стать очередным ударом по амбициям клуба, которому и так несладко. А почему? Дело в том, что клуб идет на 6-м месте в Серии А, набрав 43 очка (на очко отстает «Фиорентина», на очко опережает «Аталанта») – ситуация, мягко говоря, не самая лучшая.

Предыдущая встреча в Серии А состоялась 20 февраля, когда «орлы» сыграли вничью с «Удинезе» (1:1), причем «Лацио» вынужден был отыгрываться, пропустив уже на 5-й минуте и сравняв счет под конец первого тайма благодаря Фелипе Андерсону. Дирижером атак команды в текущий момент является серб Сергей Милинкович-Савич, который в этом сезоне в 25 матчах забил 8 голов. Чиро Иммобиле, лучший бомбардир команды с 17 голами, против «Порту» не играл из-за поднявшейся у него температуры, но он точно сыграет в следующем туре.

«Лацио» глазами карикатуриста i_tifosissimi (аккаунт Instagram). Нет ничего важнее для «орлов», чем навалять «волкам» (то есть «Роме»). Фото с pinterest.com

ФК «Наполи»

Как мы знаем, не так давно «Наполи» вступил в схватку против «Барселоны» в стыковых матчах Лиги Европы УЕФА, сыграв вничью 1:1. И Жерар Пике говорил, что его команда могла и обязана была выигрывать эту встречу. Но в ответной встрече решится абсолютно все: либо Хави и компания не допустят окончательного краха «Барсы» в этом сезоне, либо Лучано Спалетти войдет в историю благодаря знаменательной победе над соперником с громким именем (пусть и переживающим не самые лучшие времена).

Ну а тем временем в Серии А неаполитанцы идут на 3-м месте в турнирной таблице с 54 очками, уступая два очка лидирующему «Милану» и проигрывая по дополнительным показателям «Интеру». В минувшем туре, как и в случае «Лацио», команде пришлось отыгрываться по ходу поединка против «Кальяри» – пропустив на 58-й минуте, «Наполи» спасся на 87-й минуте благодаря вышедшему на замену Виктору Осимхену. К слову, Осимхен забил 6-й гол в Серии А, сравнявшись с Лорецно Инсинье, а с 7 голами лучшим бомбардиром является Дрис Мертенс. По 5 голов у Петра Зелиньского и Фабиана Руиса, 4 гола на счету Ирвинга Лосано. В принципе, есть кому забивать у «ослов» (не удивляйтесь, но это прозвище клуба).

«Наполи» глазами карикатуриста i_tifosissimi (аккаунт Instagram). Здесь и портрет великого Диего, и неаполитанская «маргарита» на столе, и вид из окна на Везувий. Фото с pinterest.com

Прогноз на матч

Данные по коэффициентам на эту встречу предоставил сайт sofascore.com. Небольшое предпочтение букмекеры отдают лидирующему «Наполи» (кэф 2.4), чуть выше кэф на победу «Лацио» (2.9), а на ничью можно поставить с кэфом 3.4. Как видим, все определяется положением в турнирной таблице: отрыв между клубами достаточно большой в очковом плане, но вот разница в кэфах варьируется. Что говорит о том, что «Лацио» может играть намного лучше. Если кому интересна ставка типа «двойной шанс», то можно поставить с кэфом 1.3 на то, что ничьи не будет, с кэфом 1.53 на то, что «Лацио» наберет очки, и с кэфом 1.4 на то, что очки наберет именно «Наполи».

По забиванию голов можно поставить сразу с кэфом 1.73 на то, что отличатся обе команды, или с кэфом 2.05 на то, что от силы забивать будет только одна (ну или вообще по нулям сыграют). Интересно, что чуть ниже кэф на то, что «орлы» откроют счет (1.8 против 2.0): очевидно, букмекеры очень рассчитывают на возвращение главной звезды, пусть даже и не играет Франческо Ачерби в обороне. В плане тотала можно поставить с кэфом 1.91 как на пробитие тотала больше 2.5, так и на его непробитие (что поделаешь, команды Серии А славятся отлаженной игрой в обороне). Можно пойти в крайность и рискнуть зарядить на тотал меньше 1.5 (кэф 3.75) или тоталом больше 3.5 (кэф 3.2). Кэф 11.0 предлагается для тех, кто хочет поставить на нулевую ничью.

Под конец отметим, что предлагается ставка с азиатской форой (0.25) на «Лацио» с кэфом 1.8 и с форой (-0.25) на «Наполи» с кэфом 2.1. Ну а если кому-то хочется поставить не на голы, то предлагается ставка на тотал угловых: кэф 1.67 на то, что тотал угловых в матче будет больше 8.5 (то есть как минимум 9), и кэф 2.1 на то, что угловых с обеих сторон в тотале будет меньше 8.5 (не больше 8).

Рекомендуемая ставка:

Победа «Лацио» (кэф 2.9)

Тотал меньше 2.5 (кэф 1.91)

Мы подчеркиваем, что на момент создания этого текста матчи в еврокубках не сыграны ни той, ни другой командой. Но поверим на этот раз в «Лацио»: вернувшийся в строй Иммобиле просто должен помочь добыть команде жизненно важные очки.

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Где смотреть Лацио – Наполи