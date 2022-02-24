Ростов — Крылья Советов 27.02.2022 РПЛ: прогноз на футбольный матч

27 февраля 2021 года футбольный клуб Ростов на своем поле сыграет с самарскими Крыльями Советов. Поединок начнется в 14:00 по московскому времени и пройдет в рамках 19 тура российской Премьер-лиги. Смогут ли ростовчане справиться с новичком Премьер-лиги? Как покажут себя подопечные Игоря Осинькина? Отличатся ли голами Николай Комличенко, Егор Голенков и Иван Игнатьев? Как покажут себя Крылья после солидной трансферной кампании? Ответы на эти, и другие вопросы мы узнаем по окончанию поединка между Ростовом и Крыльями Советов.

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Ростов

Ростовчане этой зимой расстались с рядом игроков ротации. Наиболее ощутимой потерей стал уход Павла Мамаева. Впрочем, желто-синие смогли усилить атаку — в частности, команду пополнили форвард Егор Голенков (к слову, экс-футболист самарских Крыльев), а также Кирилл Боженов, вернувшийся в команду после аренды.

Футбольный клуб Ростов вряд ли может занести нынешний сезон себе в актив. Команда переживает тренерскую чехарду — после ухода Валерия Карпина команду возглавил Юрий Семин, но и экс-рулевой Локомотива недолго продержался на своем посту, уйдя в отставку. Сейчас желто-синих возглавляет Виталий Кафанов, долгое время работавший в клубе в качестве тренера вратарей.

Тренерская нестабильность не могла не сказаться на игровых результатах команды. Ростов после 18 сыгранных матчей располагается на 14 месте в турнирной таблице — команда имеет в своем активе 18 очков. Ростов одержал 4 победы, 6 раз сыграл вничью и проиграл 8 игр. Ростовчане забили 30 голов и пропустили 5 мячей. Для выхода из зоны стыковых матчей Ростову нужно набрать минимум один балл, а чтобы закрепиться в середине турнирной таблицы — 6-9 очков.

Ростовчане в нынешнем сезоне как терпели разгромные поражения — в частности, от Урала (1:4), Крыльев Советов (2:4), Зенита (2:4), так и одерживали разгромные победы — в частности, над тульским Арсеналом (4:0), казанским Рубином (5:1). В актив команды можно занести и победу над Локомотивом (2:1).

Крылья Советов Самара

Этой зимой из Крыльев Советов ушла целая группа игроков, в том числе Иван Сергеев, Силвие Бегич, Данила Пруцев, Никита Чернов, а также футболисты ротации. Взамен клуб пополнила большая группа игроков их ФНЛ и ФНЛ-2 — впрочем, зная умение Игоря Осинькина раскрывать талант футболистов, некоторые из вновь пришедших игроков смогут раскрыться в РПЛ. Также команду пополнили защитники Спартака и Сочи Илья Гапонов, Матео Барач и форвард Рубина Иван Игнатьев. Оба игрока пришли в команду на правах аренды.

Самарцы неплохо выступают в нынешнем сезоне РПЛ. Крылья после 18 сыгранных матчей располагаются на 8 месте в турнирной таблице. Команда выиграла 8 матчей, трижды сыграла вничью и потерпела семь поражений. Крылья Советов забили 22 мяча и пропустили 18 голов. В активе команды 27 очков. Для попадания в еврокубковую зону команде нужно набрать минимум три очка.

Крылья Советов, в целом, ровно выступают в нынешнем сезоне, преимущественно одерживая победы с разницей в 1-2 мяча. Команда может занести себе в актив победу над Динамо (1:0), Краснодаром (1:0), Рубином (2:0).

Котировки букмекеров на матч Ростов — Крылья Советов

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает следующие коэффициенты на предстоящую встречу:

Победа Ростова — 2.41

Ничья — 3.25

Победа самарских Крыльев Советов — 3.15

ТБ 2.5 — 2.21

ТМ 2.5 — 1.64

ОЗ да — 1.89

ОЗ нет — 1.82

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Где смотреть Ростов – Крылья Советов