Паллистер считает, что «МЮ» нужен центрфорвард: «Роналду 37, а игра на этой позиции – дело молодых»

считает, что «МЮ» надо искать замену 37-летнему .

– Учитывая ситуацию в , станет ли подписание центрфорварда приоритетной задачей на лето?

– Я думаю, что да. Кавани отлично поработал за проведенное в команде время, и странно, что его уговорили остаться, а затем взяли Криштиану Роналду. Его игровое время теперь ограничено из-за этого и из-за травм. Происходит то, что и ожидаешь в случае с 35-летним нападающим.

Мы стремились подписать большого игрока в атаку, и таким трансфером летом стал Роналду. Но ему 37, а игра на позиции центрфорварда, как мне кажется, это дело молодых. Нужно много бегать, и я помню, как сэр говорил, что более внимательно следит за работой нападающих, когда им исполняется 30 лет, потому что на этой позиции тяжело играть.

Особенно когда ты на этой позиции один – а «Манчестер Юнайтед» именно так и играет, – отметил бывший капитан манкунианцев.

Роналду обожает матчи против «Атлетико»: 25 голов, 4 хет-трика, два победных финала ЛЧ