Паллистер считает, что «МЮ» нужен центрфорвард: «Роналду 37, а игра на этой позиции – дело молодых»

Гари Паллистер считает, что «МЮ» надо искать замену 37-летнему Криштиану Роналду.
– Учитывая ситуацию в «Манчестер Юнайтед», станет ли подписание центрфорварда приоритетной задачей на лето?
– Я думаю, что да. Кавани отлично поработал за проведенное в команде время, и странно, что его уговорили остаться, а затем взяли Криштиану Роналду. Его игровое время теперь ограничено из-за этого и из-за травм. Происходит то, что и ожидаешь в случае с 35-летним нападающим.
Мы стремились подписать большого игрока в атаку, и таким трансфером летом стал Роналду. Но ему 37, а игра на позиции центрфорварда, как мне кажется, это дело молодых. Нужно много бегать, и я помню, как сэр Алекс Фергюсон говорил, что более внимательно следит за работой нападающих, когда им исполняется 30 лет, потому что на этой позиции тяжело играть.
Особенно когда ты на этой позиции один – а «Манчестер Юнайтед» именно так и играет, – отметил бывший капитан манкунианцев.
Роналду обожает матчи против «Атлетико»: 25 голов, 4 хет-трика, два победных финала ЛЧ