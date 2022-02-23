Участие Кокорина в матче с «Сассуоло» под вопросом. Он тренируется индивидуально

Теги Фиорентина серия А Италия травмы Александр Кокорин Сассуоло Футбол

Александр Кокорин может пропустить матч с «Сассуоло» из-за травмы.

Участие 30-летнего российского форварда «Фиорентины» в субботнем матче против «Сассуоло» под вопросом.

Кокорин уже вторую неделю восстанавливается от мышечной травмы. Он пропустил два последних матча – против «Специи» и «Аталанты».

С большой долей вероятности Александр не примет участия и в субботнем выездном поединке против «Сассуоло».

«Кокорин продолжает тренироваться индивидуально», – сообщил пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо.

О сроках возвращения в общую группу Ди Франческо не рассказал. В клубе нет точной информации на данный счет. 

В текущем сезоне Серии А Кокорин вышел на поле 5 раз и не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь.

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