«Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным. Его надеялись продать в Россию, но предложений нет

Теги Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Александр Кокорин Футбол

«Фиорентина» может расторгнуть контракт с российским нападающим Александром Кокориным.

По данным Sport Mediaset, итальянский клуб надеялся, что сможет продать форварда в один из российских клубов, но в течение последних часов предложений так и не поступило, а трансферное окно в России закрывается в полночь.

По этой причине перспектива расторежния контракта становится все более осязаемой.

В текущем сезоне Серии А Кокорин вышел на поле 5 раз и не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь.

 

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