«Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным. Его надеялись продать в Россию, но предложений нет

может расторгнуть контракт с российским нападающим .

По данным Sport Mediaset, итальянский клуб надеялся, что сможет продать форварда в один из российских клубов, но в течение последних часов предложений так и не поступило, а трансферное окно в России закрывается в полночь.

По этой причине перспектива расторежния контракта становится все более осязаемой.

В текущем сезоне Серии А Кокорин вышел на поле 5 раз и не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь.