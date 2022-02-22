Кокорин останется в «Фиорентине» до лета. Он не рассматривал расторжение контракта, а клуб не получил предложений из России

не уйдет из «Фиорентины» зимой.

Сегодня закрывается трансферное окно в России. Флорентийский клуб так и не получил предложений о трансфере игрока, он останется в клубе по меньшей мере до завершения сезона.

Футболист не рассматривал вероятность расторжения контракта с клубом, этот вариант не особо нравится и «Фиорентине».

В текущем сезоне Серии А Кокорин вышел на поле 5 раз и не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь.

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