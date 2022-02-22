Леонардо Бонуччи: «С Роналду «Юве» начинал каждую игру с 1:0. Влаховичу нужно время, чтобы совершить ошибки и стать лучше. Их нельзя сравнивать»

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Леонардо Бонуччи заявил, что Криштиану Роналду и Душана Влаховича нельзя сравнивать.

«Игры против «Вильярреала» будут очень сложными. «Вильярреал» играет в хороший футбол и у него есть опыт, но Душан – это пример игрока, который может держать мяч, когда соперник обороняется глубоко.

Ему нужно время, чтобы совершить ошибки и стать лучше. С Криштиану мы начинали каждую игру со счетом 1:0. Он передавал свою энергию и менталитет всей группе игроков. Его нельзя сравнивать с Влаховичем, который является классическим центральным нападающим и еще очень молод», – сказал защитник «Ювентуса» El Pais.

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