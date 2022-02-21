Пономарев о трансфере Гбамена: «Не может быть, чтобы Гинер такую глупость сделал! Агенты суют нам калек. Даже бесплатно не стоило его брать»

Владимир Пономарев высказался о переходе из «Эвертона» в .

«Раньше Гинер занимался подписанием футболистов. Его отстранили, что ли? Не может быть, чтобы он такую глупость сделал!

Человек 8 игр за 2 года сыграл. Даже бесплатно не стоило брать такого футболиста. Агенты суют нам непонятно кого, калек. Березуцкий в этом участвует или кто?

Трудно сказать, сделают ли они дружную команду. «Динамо» в свое время взяло 8 португальцев и ничего из этого не вышло. Гинер делал в свое время точечную закупку. А сейчас набрали второсортных игроков: двух гвардейцев, сидящих на желтых карточках, и больных каких-то. «Спартак» тоже вот покупает непонятно кого. Ни к чему хорошему это не приведет», – сказал экс-игрок ЦСКА.

ЦСКА взял опорника «Эвертона», но есть проблема. Уже три года он лечится, а не играет