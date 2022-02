«Аль-Садд» выиграл лигу Катара в 16-й раз. С бывшим клубом Хави работает экс-тренер «Рубина» Грасия

«Аль-Садд», разгромив из Дохи (8:2), стал чемпионом Катара в 16-й раз.

Команда, которую до ноября возглавлял Хави (сейчас работает в «Барселоне»), а с декабря – экс-тренер «Рубина» , набрала 52 очка в 18 играх и гарантировала себе победу в турнире за три тура до конца. , идущий вторым, набрал за 18 игр 39 баллов.

выиграл данный трофей второй раз подряд и третий раз за последние четыре сезона. Он является самым титулованным клубом страны – больше 8 чемпионств нет ни у одной другой команды.

Congratulations to all #AlSadd fans on the occasion of our 16th league title triumph!



Join us on Friday at our home stadium to celebrate with the #QNBstarsLeague shield 🏆 #CHAMP16NS pic.twitter.com/SzclJnZXK7