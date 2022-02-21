Лацио — Порту прогноз на матч 24 февраля Лига Европы, прогноз на футбольный матч

24 февраля 2022 года в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы римский Лацио на своем поле сыграет с португальским Порту. Поединок начнется в 20:45 по московскому времени. Смогут ли римляне пройти в следующий раунд? Чем ответят гости? Получится ли игра богатой на забитые голы? Ответы на эти, и многие другие вопросы мы узнаем по завершению матча между Лацио и Порту.

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Лацио Рим

Подопечные Маурицио Сарри в нынешнем сезоне выглядят неплохо и сохраняют шансы на попадание в Лигу Чемпионов. Римляне на данный момент идут в зоне Лиги Конференций, однако команде недалеко и до лигочемпионских позиций. Лацио показывает стабильные результаты и, в целом, ровно проводит нынешний сезон.

Что касается выступления команды в еврокубках, то Лацио выступал в групповом этапе Лиги Европы. Римляне попали в группу с Галатасараем, Марселем и московским Локомотивом. Команда расположилась на 2 месте с 9 очками одержали две победы, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Команда забила 9 и пропустила 3 мяча.

Выступление в групповом этапе Лиги Европы Лацио начал с поражения от Галатасарая (0:1), затем команда обыграла Локомотив (2:0), дважды сыграла вничью с Марселем (0:0, 2:2), обыграла Локо (3:0), сыграла вничью с Галатасараем (0:0). В первой встрече 1/16 финала Лиги Европы подопечные Маурицио Сарри на выезде уступили Порту со счетом 1:2.

Порту

Драконы лидируют в чемпионате Португалии и наверняка команда закончит сезон на первом месте. Порту не потерпел еще ни одного поражения, команда входит в число самых забивных и самых непропускающих команд национального первенства.

В еврокубках Порту начинал выступление в Лиге Чемпионов. Порту попал в группу с Ливерпулем, Миланом и мадридским Атлетико. Драконы закончили выступление в ЛЧ на третьем месте — команда набрала 5 очков, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения. Драконы забили 4 мяча и пропустили 11 голов.

Порту начал выступление в ЛЧ с ничьи с мадридским Атлетико (0:0), затем команда потерпела разгромное поражение от Ливерпуля (1:5), обыграл Милан (1:0), сыграл вничью с Россонери (1:1), проиграл Ливерпулю (0:2), уступил мадридскому Атлетико (1:3). Попав в 1/16 Лиги Европы Драконы дома обыграли римский Лацио (2:1).

Матч Лацио — Порту: прогноз на игру и коэффициенты букмекеров

Обе команды имеют примерно одинаковые шансы на проход в следующий раунд. Лацио неплохо играет дома — римляне не проигрывали на своем поле с 20 ноября 2021 года. Что касается Порту, то Драконы потерпели гостевое поражение 24 ноября.

В предстоящей встрече, впрочем, у Порту чуть больше шансов на успех — команда хорошо себя показала в матчах с лидирующим в чемпионате Италии Миланом, к тому же, Драконов вполне устроит и ничья, поэтому вряд ли от португальцев можно ожидать сугубо атакующую игру — скорее всего Порту сыграет в сдержанной манере.

Лацио устроит только победа, поэтому римляне будут много атаковать, наверняка смогут распечатать ворота соперника, но, скорее всего, встреча закончится результативной ничьей.

Впрочем, у букмекеров другие соображения на этот счет. Например, букмекерская контора Бет365 предлагает следующие коэффициенты на этот матч:

Победа Лацио — 2,27

Ничья — 3,55

Победа Порту — 3,15

ТБ 2.5 — 1,95

ТМ 2.5 — 1,83

ОЗ да — 1,75

ОЗ нет — 1,97

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Где смотреть Лацио – Порту