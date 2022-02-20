Карпин встретился с тренером Польши Михневичем в Марбелье, стыковой матч – 24 марта

встретился с тренером сборной .

Встреча главного тренера сборной России и Чеслава Михневича состоялась в Марбелье.

Специалисты встретились во время товарищеского матча между и в Испании (2:2).

Напомним, Россия 24 марта в Москве примет Польшу в полуфинальном стыковом матче за право выступить на ЧМ-2022.