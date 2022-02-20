Карпин встретился с тренером Польши Михневичем в Марбелье, стыковой матч – 24 марта

Валерий Карпин встретился с тренером сборной Польши.
Встреча главного тренера сборной России и Чеслава Михневича состоялась в Марбелье.
Специалисты встретились во время товарищеского матча между «Краснодаром» и «Ростовом» в Испании (2:2).
Напомним, Россия 24 марта в Москве примет Польшу в полуфинальном стыковом матче за право выступить на ЧМ-2022.
Spotkanie selekcjonera z selekcjonerem. 😎— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) February 20, 2022
Walerij Karpin 🤝 Czesław Michniewicz
Z Rosją zagramy już 24 marca w Moskwie!
👀 @TeamRussia pic.twitter.com/injVgk3I96