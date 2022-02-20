Карпин встретился с тренером Польши Михневичем в Марбелье, стыковой матч – 24 марта

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу Валерий Карпин Краснодар квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи Чеслав Михневич Футбол

Валерий Карпин встретился с тренером сборной Польши.

Встреча главного тренера сборной России и Чеслава Михневича состоялась в Марбелье.

Специалисты встретились во время товарищеского матча между «Краснодаром» и «Ростовом» в Испании (2:2).

Напомним, Россия 24 марта в Москве примет Польшу в полуфинальном стыковом матче за право выступить на ЧМ-2022.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные