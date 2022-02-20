«Локомотив» о Миранчуке: «Возвращение в общую группу планируется во время мартовской паузы на игры сборных»

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В «Локомотиве» рассказали о сроках возвращения Антона Миранчука после травмы.

Ранее сообщалось, что хавбек готовится к матчу с «Краснодаром».

«Антон Миранчук сейчас постепенно восстанавливается и набирает форму.

На данный момент его возвращение в общую группу планируется во время мартовской паузы на игры сборных», – сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Миранчук получил травму в январе 2021 года, но повреждение выявили летом. Последний матч полузащитник провел в августе. В сентябре ему был поставлен диагноз «частичный разрыв и воспаление сухожилия».

Антон Миранчук лечится больше полугода, а в «Локо» не знают диагноз. Как так?

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