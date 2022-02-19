Кейн забил «Ман Сити» впервые за 6 лет. Серия без голов составила 9 матчей

Харри Кейн забил «Манчестер Cити» впервые за 6 лет.

Форвард отличился в гостях в матче 26-го тура (2:1, второй тайм).

Во втором тайме вывел лондонцев вывел вперед, для него это шестой гол в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

В ворота англичанин забил всего третий гол в карьере, сегодня он проводит 14-й матч против этого соперника.

В последний раз до этого Кейн забивал «горожанам» в феврале 2016 года, когда «Сити» тренировал . Серия без голов составила девять матчей.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Ман Сити» – «Тоттенхэм».