Кейн забил «Ман Сити» впервые за 6 лет. Серия без голов составила 9 матчей

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Мануэль Пеллегрини Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн забил «Манчестер Cити» впервые за 6 лет.

Форвард «Тоттенхэма» отличился в гостях в матче 26-го тура АПЛ (2:1, второй тайм).

Во втором тайме Кейн вывел лондонцев вывел вперед, для него это шестой гол в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

В ворота «Ман Сити» англичанин забил всего третий гол в карьере, сегодня он проводит 14-й матч против этого соперника.

В последний раз до этого Кейн забивал «горожанам» в феврале 2016 года, когда «Сити» тренировал Мануэль Пеллегрини. Серия без голов составила девять матчей.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Ман Сити» – «Тоттенхэм».

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