Хавбек ЦСКА Яка Бийол сообщил, что следит за событиями Олимпиады-2022.

– Следишь ли за Олимпиадой? Какие соревнования нравятся?

– Да, смотрю. В основном те виды спорта, где хорошо выступает Словения. Лыжные гонки, прыжки с трамплина, хоккей.

– Завтра тебе говорят, что ты должен ехать на Олимпиаду. В каком виде спорта будешь участвовать?

– Горные лыжи.

– Кого из команды отправил бы на Олимпиаду и в каком виде спорта?

– Я не вижу никого в зимних видах спорта. Магнуссон в хоккей играть может.

– Назови трех любых российских спортсменов, выступающих или когда-либо выступавших в зимних видах спорта.

– Знаю лыжника Большунова.

– Что бы ты хотел сказать олимпийцам?

– Я поздравляю словенских и российских олимпийцев. И желаю удачи тем спортсменам, у которых что-то не получилось Через 4 года новая , и у вас будет второй шанс, – сказал Бийол.

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