Клопп о 3:1 с «Норвичем»: «Ливерпуль» играл по-настоящему хорошо и забил чудесные голы»

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Юрген Клопп остался доволен победой «Ливерпуля» над «Норвичем» (3:1) в 26-м туре АПЛ.

«В этом матче были яркие моменты, и чем дальше, тем больше он мне нравился. «Норвич» провел хороший матч, глубоко оборонялся, проводил контратаки и усложнил нам жизнь.

У нас были моменты до первого гола, и матч мог пойти совсем иначе, но рикошет [при голе «Норвича»] сыграл свою роль. Однако мои парни отказываются сдаваться. Мы смогли сделать полезные замены, и они оказали решающее влияние на игру.

Мы играли по-настоящему хорошо и забили чудесные голы.

150 голов Салаха – невероятный, великий результат. Сегодня он играл на непривычной позиции и проявил себя исключительно хорошо, а потом перешел на привычную – и, опять же, выглядел здорово», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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