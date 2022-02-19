Де Йонг об уходе Месси из «Барселоны»: «Тяжелый удар для всех, нам его не хватает. Я был в шоке»

Хавбек Френки де Йонг рассказал, как узнал об уходе форварда из «Барселоны».

«Прежде всего, я думал, что это неправда. Я забирал отца и брата из аэропорта и получил сообщение: «Месси покидает «Барселону». Чуть позже мы получили сигналы, что это действительно происходит.

Поначалу ты просто не веришь, пускай даже слухи ходили все лето. Я никогда не считал их чем-то серьезным, поэтому произошедшее меня шокировало.

Он был лицом клуба, так что его уход стал тяжелым ударом для всех, учитывая все, что он для «Барселоны» сделал.

Нам по-прежнему его не хватает. Когда кто-то вроде него уходит, все резко становится сложнее», – отметил полузащитник каталонцев.

Месси покинул «Барселону» летом в связи с истечением контракта и заключил соглашение с . Подробно со статистикой аргентинца можно ознакомиться здесь.