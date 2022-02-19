Агуэро может войти в тренерский штаб сборной Аргентины на ЧМ-2022

может войти в тренерский штаб сборной на .

«Я собираюсь поехать на чемпионат мира. Это не обсуждалось, у нас будет встреча на этой неделе. Правда в том, что я хочу быть там.

Да, я говорил с Лео Скалони (главным тренером – прим. Sports.ru). У меня нет проблем, и я не думаю, что он разозлиться, если я скажу, что все прошло хорошо. Он позвонил мне, Клаудио Тапия (глава Федерации футбола Аргентины – прим. Sports.ru) тоже звонил. Он пытается узнать, что можно сделать. Это было совсем недавно.

Ясно, что я поеду туда. Я собираюсь поехать. Если не получится со сборной, я поеду, чтобы быть рядом с парнями. Я буду их немного мотивировать», – сказал бывший форвард «Манчестер Сити» и «Барселоны».