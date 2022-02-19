Майка Ричардс: «В «МЮ» всегда виноват кто-то другой, а не игроки, когда результатов нет. Им стоит опустить голову и работать»

высказался об атмосфере в .

«У меня в голове не укладывается мысль о том, что слухи могут просачиваться из раздевалки и наносить ущерб клубу. Вот почему я ошеломлен постоянным потоком новостей, поступающих из «Манчестер Юнайтед», которые все время выставляют их в плохом свете

На прошлой неделе появились сообщения о том, что Криса Армаса, американского помощника Ральфа Рангника, некоторые члены команды называют Тедом Лассо. Тот, кто придумал это, считает это смешным, но на самом деле это не шутки. Это совершенно неуважительно и говорит о них больше, чем об Армасе.

Таков «Ман Юнайтед» на данный момент: когда результатов нет, виноват всегда кто-то другой, а не игроки. Сейчас им стоит опустить голову и работать над улучшением ситуации. Еще многое нужно изменить, прежде чем они смогут добиться должного прогресса», – написал бывший защитник «Манчестер Сити» в своей колонке.