«Лацио» предложил капитану «Милана» Романьоли контракт на 3,2 млн евро в год. Летом защитник станет свободным агентом

Теги Милан Лацио серия А Италия возможные трансферы Алессио Романьоли Луис Фелипе Рамос Футбол

Капитан «Милана» Алессио Романьоли может перейти в «Лацио».

Римский клуб видит в защитнике замену Луису Фелипе, чей контракт действует до окончания сезона. Срок действия контракта Романьоли с «Миланом» также истекает в конце сезона, и «Лацио» хочет подписать игрока в качестве свободного агента. Переговоры футболиста с «россонери» о продлении соглашения зашли в тупик.

Римляне предложили игроку контракт на 5 лет с зарплатой 3,2 миллиона евро и бонусами.

С подробной статистикой Романьоли можно ознакомиться здесь

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные