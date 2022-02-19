«Лацио» предложил капитану «Милана» Романьоли контракт на 3,2 млн евро в год. Летом защитник станет свободным агентом

Капитан может перейти в .

Римский клуб видит в защитнике замену , чей контракт действует до окончания сезона. Срок действия контракта Романьоли с «Миланом» также истекает в конце сезона, и «Лацио» хочет подписать игрока в качестве свободного агента. Переговоры футболиста с «россонери» о продлении соглашения зашли в тупик.

Римляне предложили игроку контракт на 5 лет с зарплатой 3,2 миллиона евро и бонусами.

С подробной статистикой Романьоли можно ознакомиться здесь.