«Лацио» предложил капитану «Милана» Романьоли контракт на 3,2 млн евро в год. Летом защитник станет свободным агентом

Капитан «Милана» Алессио Романьоли может перейти в «Лацио».
Римский клуб видит в защитнике замену Луису Фелипе, чей контракт действует до окончания сезона. Срок действия контракта Романьоли с «Миланом» также истекает в конце сезона, и «Лацио» хочет подписать игрока в качестве свободного агента. Переговоры футболиста с «россонери» о продлении соглашения зашли в тупик.
Римляне предложили игроку контракт на 5 лет с зарплатой 3,2 миллиона евро и бонусами.
С подробной статистикой Романьоли можно ознакомиться здесь.