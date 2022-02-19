Крицюк восстановился от травмы и поехал с «Зенитом» на сборы. Ловрен по-прежнему травмирован

«Зенит» объявил состав на тренировочный сбор в Испании.
Команда будет готовиться к ответному матчу Лиги Европы против «Бетиса» и к продолжению сезона.
На сбор с командой поехали вратарь Станислав Крицюк, восстановившийся от травмы, и защитник Нуралы Алип, не заявленный на Лигу Европы.
Защитник Деян Ловрен остался в Санкт-Петербурге, он продолжит восстановление после травмы.
Матч против «Бетиса» пройдет в четверг, 24 февраля.
Команда отправилась в Испанию на третьи «Газпром» — тренировочные сборы ✈️— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 19, 2022
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