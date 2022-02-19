Крицюк восстановился от травмы и поехал с «Зенитом» на сборы. Ловрен по-прежнему травмирован

объявил состав на тренировочный сбор в Испании.

Команда будет готовиться к ответному матчу Лиги Европы против «Бетиса» и к продолжению сезона.

На сбор с командой поехали вратарь , восстановившийся от травмы, и защитник Нуралы Алип, не заявленный на Лигу Европы.

Защитник Деян Ловрен остался в Санкт-Петербурге, он продолжит восстановление после травмы.

Матч против «Бетиса» пройдет в четверг, 24 февраля.