Крицюк восстановился от травмы и поехал с «Зенитом» на сборы. Ловрен по-прежнему травмирован

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«Зенит» объявил состав на тренировочный сбор в Испании.

Команда будет готовиться к ответному матчу Лиги Европы против «Бетиса» и к продолжению сезона.

На сбор с командой поехали вратарь Станислав Крицюк, восстановившийся от травмы, и защитник Нуралы Алип, не заявленный на Лигу Европы.

Защитник Деян Ловрен остался в Санкт-Петербурге, он продолжит восстановление после травмы.

Матч против «Бетиса» пройдет в четверг, 24 февраля.

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