«Интер» продлил контракты с гендиректором Мароттой и спортивным директором Аузилио до 2025 года

Теги Интер серия А Италия Беппе Маротта Пьеро Аузилио Футбол

«Интер» объявил о продлении контрактов с главными менеджерами клуба.

Новые соглашения подписали генеральный директор Беппе Маротта, спортивный директор Пьеро Аузилио и заместитель спортивного директора Дарио Баччин.

Контракты с каждым из них рассчитаны до 2025 года.

Маротта стал генеральным директором «Интера» в 2018 году после расторжения контракта с «Ювентусом».

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