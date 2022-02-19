«Интер» продлил контракты с гендиректором Мароттой и спортивным директором Аузилио до 2025 года

«Интер» объявил о продлении контрактов с главными менеджерами клуба.

Новые соглашения подписали генеральный директор , спортивный директор и заместитель спортивного директора Дарио Баччин.

Контракты с каждым из них рассчитаны до 2025 года.

Маротта стал генеральным директором «Интера» в 2018 году после расторжения контракта с «Ювентусом».

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