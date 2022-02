Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что английский аккаунт клуба в твиттере набрал 40 миллионов подписчиков.

«🙏 Спасибо каждому из вас здесь, в твиттере. В нашей семье «Барселоны» уже 40 миллионов подписчиков. И отсчет продолжается 🤯», – говорится в твите каталонцев.

🙏 THANKS to every single one of YOU here on @Twitter, our @FCBarcelona FAMILY is now 4️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ strong ... and counting! 🤯 pic.twitter.com/2aSAg4luII