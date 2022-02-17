Клопп – 8-й тренер, одержавший 50 побед в ЛЧ. И первый среди немцев

«Ливерпуль» победил «Интер» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Для главного тренера эта победа стала 50-й в турнире. Клопп – восьмой тренер, одержавший 50 побед в Лиге чемпионов. Кроме того, он первый немецкий специалист, достигший этой отметки.

Рекордсмен по победам в Лиге чемпионов – экс-тренер «Манчестер Юнайтед» (102 выигранных матча), после него идут Карло Анчелотти (94), (91), (86), Жозе Моуриньо (81), Луи ван Гаал (57) и Рафаэль Бенитес (53).

«Ливерпуль» выиграл все 7 матчей в этой ЛЧ – теперь досталось «Интеру». Помогли коронные стандарты

