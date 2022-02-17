«Не спорт, а игры на выживание. Кошмар. Дети попали в жернова больших амбиций, сильнейших эмоций». Калиниченко о фигурном катании

Бывший полузащитник «Спартака» высказался о российских фигуристках на Олимпиаде-2022.

«Я очень далек от фигурки, но то что я сейчас вижу – кошмар. Дети, которые попали в жернова больших амбиций, сильнейших эмоций, справиться с которыми иногда не под силу и взрослым…

Это уже не спорт, это игры на выживание какие-то. Такие психологические травмы у детей, а они дети (!), кто знает, к чему могут привести в дальнейшем», – написал экс-футболист.

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