Сын Марадоны: «Отец бы надеялся на победу «Наполи» над «Барсой». Он провел в Неаполе свои лучшие годы»

Сын Диего Марадоны высказался о матче между и «Барселоной».

Диего Марадона-младший ответил на вопрос, за кого бы болел его отец. Марадона-старший играл за обе команды. За «Барселону» он выступал с 1982 по 1984 год, а за «Наполи» – с 1984-го по 1991-й.

«Это, безусловно, была бы его игра из-за того, что он дал обеим командам, но после того, что я видел два года назад (команды играли в 1/8 финала Лиги чемпионов – прим. Sports.ru), я не сомневаюсь, что он бы надеялся на победу «Наполи».

Я уверен в этом. Это была не просто связь, какой бы сильной она ни была, он провел в Неаполе свои лучшие годы. Они отметили его уникальным образом, то, что он сделал, оказало ощутимое влияние на жизнь многих людей», – сказал Марадона-младший La Gazzetta dello Sport.