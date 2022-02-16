Хавбек «Наполи» Руис: «Никогда не смогу критиковать Бускетса. Это один из лучших хавбеков мира»

Полузащитник «Наполи» и сборной Испании Фабиан Руис высказался о хавбеке «Барселоны» перед матчем между клубами.

«Я никогда не смогу критиковать Серджи, это один из лучших полузащитников мира. Он многое показывает на поле. Сыграть с ним в полузащите – это удовольствие.

Никогда не смогу критиковать его. Он делает все более простым», – сказал Руис.

сыграет с в стыковых матчах за 1/8 финала Лиги Европы завтра, 17 февраля. Игра начнется в 20:45 по московскому времени.