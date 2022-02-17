Нагельсманн про 1:1 с «Зальцбургом»: «Заслуженная ничья. «Бавария» зажала соперника на его половине поля»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал ничью с «Зальцбургом» (1:1) в первом матче 1/8 финала иги чемпионов.

«Мы допустили слишком много ошибок в первом тайме и проиграли много мячей, даже когда нас особо не прессинговали. Пропущенного гола можно было относительно легко избежать. Хорошая реализация, но его можно было избежать.

Во втором тайме мы играли хорошо – больше рисковали в защите и заслужили право сравнять счет.

Получилась интересная игра. Ничья абсолютно заслужена, мы много прессинговали и зажали на их половине поля. Конечно, хотелось бы выиграть, но если ты так поздно забиваешь гол, то должен смириться с ничьей», – сказал 34-летний немец.