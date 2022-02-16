Симеоне после 0:1 с «Леванте»: «Многие подумают, что у нас теперь нет шансов на выход в ЛЧ, но я так не считаю»

Главный тренер высказался после поражения от (0:1) в перенесенном матче 21-го тура Ла Лиги.

– Мы провели плохой матч и упустили возможность создать для себя хорошую ситуацию в . Придется приложить удвоенные усилия, чтобы исправить это.

– Вам больно от этого поражения?

– После поражений всегда больно. После падений всегда больно и тяжело.

– Что вы сказали игрокам в раздевалке?

– Сегодня было тихо. Завтра мы поговорим об этом и выясним, что они чувствуют, а я расскажу, что думаю я.

Многие подумают, что у нас теперь нет шансов на выход в Лигу чемпионов, однако я так не считаю. Но это нужно доказывать фактами. Просто слова – это скучно.

– Что вы бы сказали болельщикам?

– Мы не в том положении, чтобы объясняться. Людям нужен результат.

– Что вы чувствуете?

– Мы упустили отличную возможность. И тренерскому штабу, и команде нужно смотреть на себя и двигаться вперед со скромностью и спокойствием. Нужно принимать реальность, в которой мы оказались, – сказал Симеоне.

После поражения от «Леванте» «Атлетико» остался на 5-м месте в таблице Ла Лиге, набрав 39 очков после 24 матчей. У «Барселоны», занимающей 4-ю строчку, столько же баллов при игре в запасе.