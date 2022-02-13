Симеоне о 4-м месте «Атлетико»: «Борьба за выход в ЛЧ – наша реальность, ее нужно принять»

Главный тренер подвел итоги матча с «Хетафе» (4:3).

«Мы оборонялись хорошо, два мяча были пропущены с пенальти, а победный гол подарил нам надежду и позволил покинуть поле с высоко поднятыми головами. Парни отдаются игре полностью.

Похоже, мы расплачиваемся за прошлый сезон, когда нам везло и мы в итоге стали чемпионами. Сейчас у нас то взлеты, то падения. То падения, то взлеты. Команда не хочет вылетать из гонки за место в Лиге чемпионов, нам нужно попасть туда.

Борьба за выход в Лигу чемпионов – это наша реальность, которую нужно принять», – сказал Симеоне.