«Россия и Украина вместе. Прекрасно, что это происходит именно 16 февраля 2022 года». Черданцев об объятиях Бурова и Абраменко

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о поведении фристайлистов Ильи Бурова и Александра Абраменко на церемонии награждения на Олимпиаде в Пекине.
Россиянин занял третье место в акробатике, а украинец – второе. Они поздравили друг друга и обнялись. На Олимпиаде-2018 спортсмены тоже радовались медалям вместе: тогда Буров тоже взял бронзовую медаль, а Абраменко занял первое место.
«Прекрасно, что это происходит именно 16 февраля 2022 года. Россия и Украина вместе. На Олимпийском подиуме.
Профессор Преображенский советовал не читать с утра советских газет.
В наше время здоровье и чистый разум сохраняет правильная настройка ленты новостей. Если обойтись в ней без политики, гораздо больше шансов не поехать в сторону специальной больницы раньше времени», – написал Черданцев.
Фото дня. Наш фристайлист Илья Буров и украинец Абраменко на подиуме Олимпиады (даже обнялись)
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