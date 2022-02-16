«Россия и Украина вместе. Прекрасно, что это происходит именно 16 февраля 2022 года». Черданцев об объятиях Бурова и Абраменко

Комментатор высказался о поведении фристайлистов и Александра Абраменко на церемонии награждения на Олимпиаде в Пекине.

Россиянин занял третье место в акробатике, а украинец – второе. Они поздравили друг друга и обнялись. На Олимпиаде-2018 спортсмены тоже радовались медалям вместе: тогда Буров тоже взял бронзовую медаль, а Абраменко занял первое место.

«Прекрасно, что это происходит именно 16 февраля 2022 года. Россия и Украина вместе. На Олимпийском подиуме.

Профессор Преображенский советовал не читать с утра советских газет.

В наше время здоровье и чистый разум сохраняет правильная настройка ленты новостей. Если обойтись в ней без политики, гораздо больше шансов не поехать в сторону специальной больницы раньше времени», – написал Черданцев.

Фото дня. Наш фристайлист Илья Буров и украинец Абраменко на подиуме Олимпиады (даже обнялись)

У России – бронза в лыжной акробатике! Это успех тренера-энтузиаста: перешел из летнего спорта, сам делал склон и трамплины