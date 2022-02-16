Хавбек «Бетиса» Гуардадо: «Зенит» – хорошая команда, привыкшая побеждать в России»

Полузащитник поделился ожиданиями от матча с .

– Вы сыграли 500 матчей в Европе. Насколько это повод для гордости?

– Хорошая статистика – это повод для гордости. Тем более, для мексиканского игрока – это всегда достижение. Это говорит о стабильности в моей карьере. Но по большому счету не придаю значения цифрам. Это следствие работы.

Что касается завтрашнего матча, то «Зенит» – это хорошая команда, которая привыкла побеждать в России. Однажды играл против них, в плей-офф еврокубков. Дома они играют очень хорошо. Дело не в климате – сейчас на новом стадионе «Зенита» есть крыша. Он постарается воспользоваться домашними стенами, чтобы отправится в Севилью на ответную игру с преимуществом, – сказал Гуардадо.