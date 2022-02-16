Кузяев о том, что «Зениту» не повезло со жребием в ЛЕ: «В какой-то степени. «Бетис» очень хорош»

Полузащитник «Зенита» поделился ожиданиями от первого стыкового матча за выход в 1/8 финала против .

– Вы два месяца не проводили официальных матчей, «Бетис» играет по два раза в неделю. На ваш взгляд, как эта разница может сказаться на матчах с «Бетисом»?

– Сложный вопрос, учитывая, что у нас нет игрового ритма, два месяца мы не участвовали в официальных играх. «Бетис», насколько я знаю, 14 футболистами играет по два матча в неделю. Я не могу сказать, плюс для нас это или для них.

– Как прошли сборы?

– Продуктивно. Конечно, мы не на пике формы, так как два месяца не участвовали в официальных играх. Но мы в хорошей физической форме. Я надеюсь, нам удастся выиграть. Мы будем играть на победу.

– Вам могли попасться , , , «Динамо» Загреб. Можно ли сказать, что не повезло со жребием?

– В какой-то степени можно так сказать. «Бетис» очень хорош, удачно играет в чемпионате. Финал Лиги Европы будет в Севилье, это будет мотивировать соперника. Но мы верим в свои силы и готовы оказать сопротивление.

– Как вы приняли новичков?

– Приняли хорошо, замечательно. Новички не испытывают никаких проблем. Им нужно время, чтобы адаптироваться под наш стиль и темп. Но я уверен, что со временем они еще больше прибавят и помогут команде реализовать задачи, – сказал Кузяев.

«Бетис» занимает 3-е место в чемпионате Испании, набрав 43 очка по итогам 24 игр.