Тренер «Зенита» Семак: «Алип не заявлен на Лигу Европы, с «Бетисом» не сыграет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности новичков команды сыграть в предстоящем матче Лиги Европы.

— Ловрен не готов сыграть с «Бетисом», Алип не заявлен на Лигу Европы. Не сможет сыграть Станислав Крицюк, который, правда, уже начал заниматься. По остальным проблем нет.

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