Ольга Бузова прокомментировала новую деятельность бывшего мужа футболиста Дмитрия Тарасова

Ольга Бузова на своей странице в Instagram ответила на вопрос подписчиков о Дмитрие Тарасове.

У звезды спросили, как она относится к тому, что её бывший муж стал блогером:

«Я не слежу за его жизнью вообще! Про блогера это, конечно, смешно. Из капитана команды «Локомотив» — в блогеры. Ну, ему как-то нужно кормить семью и миллион родственников… Блогер — это прекрасная творческая профессия. Недавно мне сказали, что он ещё и запел!»

Бузова дополнительно отметила, что ранее Дмитрий Тарасов везде называл их брак ошибкой и был против активного освещения личной жизни в социальных сетях:

«Оказалось, что личное — очень даже публичное! Как говорится, охваты сами себя не поднимут».